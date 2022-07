La signora Miniver | il cinema in tempo di guerra

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 22 luglio 2022) Nel pieno della SecondaMondiale, il classico di William Wyler, La, galvanizzava il pubblico celebrando la resistenza del popolo britannico contro la Germania. Ci sono film la cui importanza è legata, prima ancora che agli eventuali meriti artistici o al successo commerciale, alla loro capacità di cogliere lo Zeitgeist e di esprimere lo spirito collettivo di una nazione, soprattutto in momenti particolarmente fatidici per la società. In tal senso, uno fra i casi in assoluto più emblematici è costituito da La: una pellicola conosciuta in prevalenza dai cultori delclassico, ma che ottant'anni fa, nel bel mezzo della SecondaMondiale, ebbe un impatto di proporzioni impressionanti, diventando un formidabile strumento di ...