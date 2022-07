La segue fino a casa, sfonda il portone e la violenta: l’incubo di una donna (Di venerdì 22 luglio 2022) Latina. Tentato omicidio, violenza sessuale, violazione di domicilio, rapina e danneggiamento. Sono questi i reati che pendono ora sul 30enne extracomunitario che aveva preso di mira una donna di 55 anni residente nel Comune di Cori, diventando letteralmente il suo incubo peggiore. Incubo dentro casa per una donna di 55 anni Ma non è finita qui, perché l’uomo, quando sono interventi i Carabinieri per chiedergli conto delle sue azioni, ha continuato a reagire, aggiungendo alla lunga lista di reati anche quello della resistenza a pubblico ufficiale. Qualche giorno fa, precisamente il 19 luglio scorso, il soggetto incriminato intorno alla mezzanotte, aveva dato di matto. Si era appostato sotto casa della donna, e quando ha creduto fosse il momento opportuno si è avvicinato alla posta della sua ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 22 luglio 2022) Latina. Tentato omicidio, violenza sessuale, violazione di domicilio, rapina e danneggiamento. Sono questi i reati che pendono ora sul 30enne extracomunitario che aveva preso di mira unadi 55 anni residente nel Comune di Cori, diventando letteralmente il suo incubo peggiore. Incubo dentroper unadi 55 anni Ma non è finita qui, perché l’uomo, quando sono interventi i Carabinieri per chiedergli conto delle sue azioni, ha continuato a reagire, aggiungendo alla lunga lista di reati anche quello della resistenza a pubblico ufficiale. Qualche giorno fa, precisamente il 19 luglio scorso, il soggetto incriminato intorno alla mezzanotte, aveva dato di matto. Si era appostato sottodella, e quando ha creduto fosse il momento opportuno si è avvicinato alla posta della sua ...

