La Roma è scatenata, pronto un altro doppio colpo! Il West Ham bussa in Serie A, scambio Atletico Madrid-Udinese (Di venerdì 22 luglio 2022) La Roma è sempre più attiva sul fronte calciomercato. Sono state chiuse due trattative molto importanti come gli arrivi del centrocampista Matic e dell'attaccante Dybala. La dirigenza non ha intenzione di fermarsi, sono state avviate due operazioni per difesa e centrocampo. Dan-Axel Zagadou è il nome nuovo per la difesa, si tratta di un centrale francese classe 1999, cresciuto nelle giovanili del Psg e svincolato dopo l'esperienza al Borussia Dortmund. I contatti con l'agente del calciatore sono stati avviati. Per il centrocampo scatto per Georginio Wijnaldum del Psg, l'accordo non è stato ancora raggiunto ma si lavora un prestito con diritto di riscatto tra i 10 e i 15 milioni. Il problema è anche rappresentato dall'ingaggio del calciatore. Il West Ham è sempre più vicino a Scamacca del Sassuolo per un totale di 40 milioni di euro, il club inglese ha ...

