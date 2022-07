La riforma del canone in UK congelata dalla crisi politica (Di venerdì 22 luglio 2022) L’incertezza politica ritarda la decisione sul canone The Times, di Jake Kanter, pag. 14 La revisione del canone della BBC da parte del ministro della Cultura dovrebbe essere ritardata, in seguito alle accuse di Boris Johnson di essere a capo di un governo “zombie” Nadine Dorries ha annunciato la revisione in un libro bianco sul futuro delle trasmissioni radiotelevisive ad aprile e ha dichiarato che sarebbe stata lanciata prima della pausa estiva del Parlamento, che inizia oggi. Fonti del governo e della BBC affermano che la revisione sarà rimandata. Sarà fondamentale per decidere se abolire il canone oltre il 2027, quando scadrà l’attuale statuto reale. Il Dipartimento per il Digitale, la Cultura, i Media e lo Sport ha redatto i termini di riferimento, ma il Tesoro non ha approvato i parametri dell’indagine. Il ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 22 luglio 2022) L’incertezzaritarda la decisione sulThe Times, di Jake Kanter, pag. 14 La revisione deldella BBC da parte del ministro della Cultura dovrebbe essere ritardata, in seguito alle accuse di Boris Johnson di essere a capo di un governo “zombie” Nadine Dorries ha annunciato la revisione in un libro bianco sul futuro delle trasmissioni radiotelevisive ad aprile e ha dichiarato che sarebbe stata lanciata prima della pausa estiva del Parlamento, che inizia oggi. Fonti del governo e della BBC affermano che la revisione sarà rimandata. Sarà fondamentale per decidere se abolire iloltre il 2027, quando scadrà l’attuale statuto reale. Il Dipartimento per il Digitale, la Cultura, i Media e lo Sport ha redatto i termini di riferimento, ma il Tesoro non ha approvato i parametri dell’indagine. Il ...

