La propaganda contro i rifugiati ucraini, dalle accuse di nazismo agli «italiani stufi di ospitarli» (Di venerdì 22 luglio 2022) Circolano diverse narrazioni che favoriscono la propaganda russa contro il popolo ucraino. Oltre all’invasione di un territorio e alle bufale diffuse dallo stesso Vladimir Putin (ne parliamo qui), è in corso da mesi un’operazione di discredito nei confronti degli ucraini che si trovano nei territori dell’Unione europea, siano essi rifugiati o meno. A Open Fact-checking abbiamo trattato alcuni di questi falsi episodi, come quello dei «camionisti bielorussi uccisi da 11 ucraini», quello della «rifugiata ucraina nazista in Spagna» o quello del «treno tedesco vandalizzato dai rifugiati ucraini». In questo articolo facciamo una raccolta di quelli che abbiamo riscontrato nelle recenti settimane, in blocco. Il falso profugo ucraino picchiato per un saluto ... Leggi su open.online (Di venerdì 22 luglio 2022) Circolano diverse narrazioni che favoriscono larussail popolo ucraino. Oltre all’invasione di un territorio e alle bufale diffuse dallo stesso Vladimir Putin (ne parliamo qui), è in corso da mesi un’operazione di discredito nei confronti degliche si trovano nei territori dell’Unione europea, siano essio meno. A Open Fact-checking abbiamo trattato alcuni di questi falsi episodi, come quello dei «camionisti bielorussi uccisi da 11», quello della «rifugiata ucraina nazista in Spagna» o quello del «treno tedesco vandalizzato dai». In questo articolo facciamo una raccolta di quelli che abbiamo riscontrato nelle recenti settimane, in blocco. Il falso profugo ucraino picchiato per un saluto ...

