La previsione drammatica di Crosetto: cosa salta in autunno, scenario senza ritorno (Di venerdì 22 luglio 2022) cosa ci aspetta in autunno? L'inflazione corre e la crisi energetica è destinata ad aggravarsi, per questo la previsione di Guido Crosetto, uno dei fondatori di Fratelli d'Italia, è catastrofica. L'imprenditore ha scritto su Twitter: “Il prezzo dell'energia è ormai a 500€ il MGWH. In autunno si prevede prezzo tra 500 e 1000. A quel prezzo una gran parte del sistema produttivo e manifatturiero (ma non solo), salta”. E le conseguenze sono facilmente immaginabili: aumento della disoccupazione, disordini sociali e crollo del Pil. Una situazione di emergenza che sarà affrontata dal nuovo esecutivo. Il premier Mario Draghi, infatti, resterà in carica per gli affari correnti fino al 25 settembre, giorno delle elezioni stabilito dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dopo ... Leggi su iltempo (Di venerdì 22 luglio 2022)ci aspetta in? L'inflazione corre e la crisi energetica è destinata ad aggravarsi, per questo ladi Guido, uno dei fondatori di Fratelli d'Italia, è catastrofica. L'imprenditore ha scritto su Twitter: “Il prezzo dell'energia è ormai a 500€ il MGWH. Insi prevede prezzo tra 500 e 1000. A quel prezzo una gran parte del sistema produttivo e manifatturiero (ma non solo),”. E le conseguenze sono facilmente immaginabili: aumento della disoccupazione, disordini sociali e crollo del Pil. Una situazione di emergenza che sarà affrontata dal nuovo esecutivo. Il premier Mario Draghi, infatti, resterà in carica per gli affari correnti fino al 25 settembre, giorno delle elezioni stabilito dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dopo ...

AA31192Patriota : RT @tempoweb: La previsione drammatica di Guido #Crosetto: cosa salta in autunno per colpa del prezzo dell’#energia @giadinagrisu #gas #22l… - tempoweb : La previsione drammatica di Guido #Crosetto: cosa salta in autunno per colpa del prezzo dell’#energia @giadinagrisu… - BeltramoPaolo : RT @enorazza: Greta è una ragazza che sta semplicemente ripetendo quello che legge e vede. La situazione è tragica, totalmente drammatica,… - enorazza : Greta è una ragazza che sta semplicemente ripetendo quello che legge e vede. La situazione è tragica, totalmente dr… -