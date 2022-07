La previsione che rovina le vacanze agli italiani: “Ecco cosa succede ad agosto” (Di venerdì 22 luglio 2022) Mario Giuliacci aggiorna ancora una volta gli italiani con le sue previsioni meteo. “L'Italia - spiega il colonnello - si dirige verso la fase clou del caldo, con l'ennesima arroventata africana che farà schizzare i valori termici oltre le medie del periodo, in una fase dettata anche da una preoccupante mancanza di precipitazioni. Farà quindi molto caldo, in quanto la colonnina di mercurio sfiorerà i 40 gradi su diverse aree del Paese e di pioggia neanche l'ombra. Dando uno sguardo al tempo previsto per i prossimi giorni, dunque fino a circa il 5 agosto, possiamo notare che il nostro territorio verrà dominato da un robusto campo anticiclonico dai chiari contributi africani, il quale continuerà ad infliggere le due gravi emergenze climatiche, da una parte la siccità che ormai insiste da sette mesi, dall'altra il profilo termico”. “Questa ... Leggi su iltempo (Di venerdì 22 luglio 2022) Mario Giuliacci aggiorna ancora una volta glicon le sue previsioni meteo. “L'Italia - spiega il colonnello - si dirige verso la fase clou del caldo, con l'ennesima arroventata africana che farà schizzare i valori termici oltre le medie del periodo, in una fase dettata anche da una preoccupante mancanza di precipitazioni. Farà quindi molto caldo, in quanto la colonnina di mercurio sfiorerà i 40 gradi su diverse aree del Paese e di pioggia neanche l'ombra. Dando uno sguardo al tempo previsto per i prossimi giorni, dunque fino a circa il 5, possiamo notare che il nostro territorio verrà dominato da un robusto campo anticiclonico dai chiari contributi africani, il quale continuerà ad infliggere le due gravi emergenze climatiche, da una parte la siccità che ormai insiste da sette mesi, dall'altra il profilo termico”. “Questa ...

Rebu991 : @Filippo_Casini @discordoconme Come mi ha detto un’amica di mia madre che fa la volontaria al CAF, c’è chi fa prima… - miridesant : @ArthurRosentha1 @Ferrucc66935382 Soprattutto efficace. A vero la previsione del mago Otelma dice che i vaccinati n… - btcfxtrading : @markrobots @Dimax191 @C1988Marco @CryptoCapo_ Si ovviamente da monitorare giorno per giorno, ma dove non ci sono v… - npreiti : @repubblica Vuoi vedere che incredibilmente, contro ogni previsione, risulta più sveglio #Dimaio di #Letta? - RaRobyscorpione : RT @aforista_l: Alla fine si scopre che 'moriremo democristiani' era una previsione ottimistica. -