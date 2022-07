la pagina instagram 'venetoaccessibility', si scatena contro manuel bortuzzo, per le sue (Di venerdì 22 luglio 2022) manuel bortuzzo Da www.corrieredellosport.it manuel bortuzzo al centro della bufera. Stando a quanto raccontato da Chiara, admin della pagina instagram venetoaccessibility, attiva sul tema dell'accessibilità ai concerti, l'... Leggi su dagospia (Di venerdì 22 luglio 2022)Da www.corrieredellosport.ital centro della bufera. Stando a quanto raccontato da Chiara, admin della, attiva sul tema dell'accessibilità ai concerti, l'...

ItaliaViva : ???? @matteorenzi in diretta sulla sua pagina Facebook, sul suo canale Instagram e su @radioleopoldait alle ore 21.00 - yvanteguk : STA PAGINA HA MESSO IL MIO VIDEO TAEKOOK SU INSTAGRAM SENTI BELLA PORCODDIO TI LEVI O - Emanuele676 : @lmisculin @petunianelsole Un codice verde viene riportato da una pagina Instagram, i giornali riportano il video i… - BAliceB90 : RT @skifodellaTerra: Andate a mettere like alla nostra Queen sulla pagina Instagram di relish_official #jeru #jessicaselassie #jessyselass… - CaterinaFranca1 : RT @skifodellaTerra: Andate a mettere like alla nostra Queen sulla pagina Instagram di relish_official #jeru #jessicaselassie #jessyselass… -