La nuova gaffe di Biden: "Ho il cancro". Lo staff smentisce (e lui prende il Covid) (Di venerdì 22 luglio 2022) Ennesima gaffe del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. In un discorso sul cambiamento climatico nel Delaware, Stato federale del Nord-Est degli Usa, si è lasciato andare ad una dichiarazione bomba: il numero uno della Casa Bianca avrebbe il cancro, e questo perché la "mamma, quando guidava, doveva usare i tergicristalli per togliere le macchie di petrolio dal parabrezza". Nonostante tutto, pochissimo tempo dopo, è la stessa Casa Bianca ha dover smentire categoricamente le dichiarazioni del presidente: Biden non ha il cancro. O meglio, lo ha avuto precedentemente alla sua candidatura nel 2020. Insomma, si tratta dell'ennesima gaffe "Bideniana" e dell'ennesimo tentativo del suo staff di "salvare il salvabile", visto che gli imbarazzi di Sleepy Joe ...

