La "mossa del freddo", occhio alla benzina: cosa accade al distributore (Di venerdì 22 luglio 2022) Nonostante i prezzi sui carburanti sono in calo per il terzo giorno consecutivo, gli automobilisti farebbero bene a segnarsi qualche piccolo trucco per risparmiare. Prima cosa è bene cercare il marchio con i prezzi inferiori nella propria zona. Poi è bene tenere sotto controllo l'orologio: fare rifornimento la mattina presto, quando le temperature dell'ambiente e del suolo sono basse, fa sì che il carburante (stoccato sotto terra) sia meno denso. Un vero e proprio "trucco del freddo" che permette di avere più benzina e diesel allo stesso prezzo. Non solo, perché bisogna tenere a mente che erogare più lentamente con la pistola erogatrice, crea meno vapore e il carburante entra effettivamente in forma liquida all'interno del serbatoio. E ancora, non conviene fare rifornimento quando si è in riserva, e in generale dopo che il ...

