"La mattina...". Il clamoroso retroscena di Renzi: cosa rivela su Draghi a Vespa (Di venerdì 22 luglio 2022) In queste ore post-crisi i retroscena su quanto accaduto nelle frenetiche ore che hanno preceduto la caduta di Mario Draghi si sprecano. Ma ci sono retroscena e retroscena. Un informato attore dei palcoscenici del Palazzo è di sicuro Matteo Renzi. L'ex premier infatti è stato tra gli artefici della caduta di Giuseppe Conte e dell'insediamento del governo Draghi. Renzi ha sostenuto in Aula l'operato del premier uscente e in un intervento al Senato lo ha ringraziato per quanto fatto in questi 18 mesi di governo. Ma intervenendo alla presentazione del suo libro, "Il Mostro", l'ex rottamatore ha confidato a Bruno Vespa qualcosa che spiega bene cosa è successo dietro le quinte della crisi: "La mattina, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 22 luglio 2022) In queste ore post-crisi isu quanto accaduto nelle frenetiche ore che hanno preceduto la caduta di Mariosi sprecano. Ma ci sono. Un informato attore dei palcoscenici del Palazzo è di sicuro Matteo. L'ex premier infatti è stato tra gli artefici della caduta di Giuseppe Conte e dell'insediamento del governoha sostenuto in Aula l'operato del premier uscente e in un intervento al Senato lo ha ringraziato per quanto fatto in questi 18 mesi di governo. Ma intervenendo alla presentazione del suo libro, "Il Mostro", l'ex rottamatore ha confidato a Brunoqualche spiega beneè successo dietro le quinte della crisi: "La, ...

Riccard65886375 : @MatteDj23 @86_longo @crisinter82 Devi vede sta notte e mattina presto con dybala, clamoroso sempre sul pezzo ahahah - Baronpower3 : Clamoroso: Milan beffato!! Fabregas sceglie il Como, i rossoneri si fiondano su Steven Gerrard. Domani mattina p… - The_Rvssiaan : Co sto caldo la mattina mi sveglio già in fin di vita. Clamoroso - giulw0nderland : volevo dire che la gente deve smetterla di laurearsi soprattutto se poi devo presentarmi alle 8:30 di mattina e sono in clamoroso ritardo -