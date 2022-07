La mappa completa del genoma umano ci aiuta a fare le diagnosi Di che tipo?

Leggi su iodonna

(Di venerdì 22 luglio 2022) Ladelè finalmente, l’ultimo 8 per cento è stato sequenziato e adesso non ci sono più lacune nei 3 miliardi di “lettere” del Dna. È un grande risultato scientifico che rafforzerà gli studi genetici sulle malattie, e segnerà per sempre la storia della medicina. (Getty Images) Leggi anche › La scienziata Immaculata De Vivo: «Non stressatevi inutilmente: il vostro Dna vi ringrazierà» «Prima era come se possedessimo una enciclopedia con pagine mancanti» esordisce Giuseppe Novelli, genetista al Policlinico Tor Vergata di Roma. « Finalmente con la sequenzadel Dna sarà possibile arrivare alladi alcune malattie. Abbiamo infatti visto che ...