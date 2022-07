La mamma che ha lasciato morire la figlioletta è "senza scrupoli e pericolosa" (Di venerdì 22 luglio 2022) AGI - È una persona senza scrupoli e pericolosa Alessia Pifferi, la 36enne accusata di aver ucciso la figlia di quasi un anno e mezzo lasciandola morire di stenti. Almeno per il pm di turno Francesco De Tommasi che contesta alla donna di aver consapevolmente abbandonato la piccola Diana per sei giorni mettendo davanti ai bisogni della bambina i suoi interessi personali, come la relazione con il compagno 58enne di Leffe (Bergamo). Nella richiesta di convalida del fermo il magistrato ha sostenuto l'esistenza del pericolo di fuga e di reiterazione del reato. "Diceva, piangendo, 'Sono una buona mamma, non sono una delinquente'" ha raccontato una vicina di casa di Alessia Pifferi, "Nei giorni scorsi non ho sentito e visto nulla. Ho pensato fosse in vacanza". Piccoli palloncini bianchi in memoria di Diana ... Leggi su agi (Di venerdì 22 luglio 2022) AGI - È una personaAlessia Pifferi, la 36enne accusata di aver ucciso la figlia di quasi un anno e mezzo lasciandoladi stenti. Almeno per il pm di turno Francesco De Tommasi che contesta alla donna di aver consapevolmente abbandonato la piccola Diana per sei giorni mettendo davanti ai bisogni della bambina i suoi interessi personali, come la relazione con il compagno 58enne di Leffe (Bergamo). Nella richiesta di convalida del fermo il magistrato ha sostenuto l'esistenza del pericolo di fuga e di reiterazione del reato. "Diceva, piangendo, 'Sono una buona, non sono una delinquente'" ha raccontato una vicina di casa di Alessia Pifferi, "Nei giorni scorsi non ho sentito e visto nulla. Ho pensato fosse in vacanza". Piccoli palloncini bianchi in memoria di Diana ...

