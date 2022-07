“La Legione d’Onore? Perché mio padre l’ha sempre rifiutata” (Di venerdì 22 luglio 2022) Tra gli ospiti de La Ripartenza c’era anche Jean-Sébastien Decaux, co-CEO JCDecaux Holding. L’imprenditore ha raccontato la nascita dell’azienda familiare, che ha inventato la prima pensilina pubblicitaria della storia. Il padre, fondatore, ha creato un impero da una start up. Tutti i concorrenti pensavano che non sarebbe andato lontano, invece oggi “tutti gli altri sono praticamente spariti” mentre “la nostra azienda è la prima nel mondo, lavora in 80 Paesi, 4mila città e tanti aeroporti”. E è ancora a conduzione familiare. https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/07/Decaux.mp4 Da qualche tempo, poi, Decaux ha rilevato la confetteria Pietro Romanengo. Dal palco del Petruzzelli, Jean-Sébastien Decaux ha raccontato come sta cercando di innovare la più antica confetteria d’Italia fondata nel ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 22 luglio 2022) Tra gli ospiti de La Ripartenza c’era anche Jean-Sébastien Decaux, co-CEO JCDecaux Holding. L’imprenditore ha raccontato la nascita dell’azienda familiare, che ha inventato la prima pensilina pubblicitaria della storia. Il, fondatore, ha creato un impero da una start up. Tutti i concorrenti pensavano che non sarebbe andato lontano, invece oggi “tutti gli altri sono praticamente spariti” mentre “la nostra azienda è la prima nel mondo, lavora in 80 Paesi, 4mila città e tanti aeroporti”. E è ancora a conduzione familiare. https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/07/Decaux.mp4 Da qualche tempo, poi, Decaux ha rilevato la confetteria Pietro Romanengo. Dal palco del Petruzzelli, Jean-Sébastien Decaux ha raccontato come sta cercando di innovare la più antica confetteria d’Italia fondata nel ...

