La Juventus punta Morata, in quota si avvicina il ritorno dello spagnolo (Di venerdì 22 luglio 2022) Tra la Juventus e Alvaro Morata c'è ancora feeling. Lo spagnolo ha già vissuto due esperienze diverse in bianconero, la prima... Leggi su calciomercato (Di venerdì 22 luglio 2022) Tra lae Alvaroc'è ancora feeling. Loha già vissuto due esperienze diverse in bianconero, la prima...

ParliamoDiNews : La Juventus punta Morata, in quota si avvicina il ritorno dello spagnolo | Mercato | - ZonaBianconeri : RT @Aurix957: Allegri in conferenza stampa: 'Probabilmente, Weston #McKennie è il calciatore americano più forte a giocare in Europa. Penso… - Aurix957 : Allegri in conferenza stampa: 'Probabilmente, Weston #McKennie è il calciatore americano più forte a giocare in Eur… - la_patrizia_ : @aliasvaughn @dariopelle3 @F1N1no Allegri ha detto che l'unica opzione per la Juventus quest'anno è lo Scudetto. No… - Lipinda1 : @MariTD9 @juventusfc Ora, prima di ripartire con gli acquisti necessari (terzini, un difensore centrale, un regista… -