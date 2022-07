La Juve e quel retroscena da 50 milioni. Ora il Barcellona... (Di venerdì 22 luglio 2022) Quasi persa definitivamente la corsa a Koundé, diretto verso il Chelsea, il Barcellona ha virato sul difensore del Villarreal Pau Torres.... Leggi su calciomercato (Di venerdì 22 luglio 2022) Quasi persa definitivamente la corsa a Koundé, diretto verso il Chelsea, ilha virato sul difensore del Villarreal Pau Torres....

AlfredoPedulla : #Bremer: un sì lungo sette non basta se non firmi e rinvii. L’#Inter offre 30 più bonus più #Casadei. La #Juve ora… - CikoStark : @Gianfranco_juve @toninobande @amoginstwit Beh quindi con quel potere sarebbe stato meglio tenerlo e certo non prov… - Blaise64048559 : @rprat75 @NBARevZone La Juve riparte da un quarto posto, quel Napoli su giocava lo scudetto quando arrivó - giuliocardone69 : @DonDie_Sospeso @Inter futuro, SARÀ ratificato e invece juve offerto 50 e ciao... inter aveva chiuso a 28...ma senz… - PIvan17 : @vincenzomaienza @Carloalvino Il contesto...quel modo di esultare...la festa sotto la curva...vai a vedere le gare… -