La Gumina Benevento, colpo per l’attacco: visite mediche programmate (Di venerdì 22 luglio 2022) La Gumina vicinissimo al Benevento. Sono state programmate per le prossime ore le visite mediche dell’attaccante Antonino La Gumina si appresta a diventare un nuovo calciatore del Benevento. L’attaccante classe ’96, in uscita dalla Sampdoria, è pronto a tornare in Serie B dopo la stagione disputata in prestito al Como. Accordo raggiunto tra le società e visite mediche nelle prossime ore, come riferisce il collega Alfredo Pedullà. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 22 luglio 2022) Lavicinissimo al. Sono stateper le prossime ore ledell’attaccante Antonino Lasi appresta a diventare un nuovo calciatore del. L’attaccante classe ’96, in uscita dalla Sampdoria, è pronto a tornare in Serie B dopo la stagione disputata in prestito al Como. Accordo raggiunto tra le società enelle prossime ore, come riferisce il collega Alfredo Pedullà. L'articolo proviene da Calcio News 24.

TMWSampdoria : Sampdoria, La Gumina verso il Benevento: pronto per le visite - SampNews24 : La Gumina-#Benevento, accordo con la #Sampdoria: a breve le visite - clubdoria46 : #CalciomercatoSampdoria, #Benevento: #LaGumina atteso per le visite mediche #samp #sampdoria #calciomercato - SportdelSud : ???? Antonino #LaGumina è nel mirino del #Benevento, il suo arrivo può sbloccare Lapadula al Cagliari. - BeneventoNews : RT @CagliariNews24: #Lapadula #Cagliari, il #Benevento chiude per #LaGumina: trattativa in discesa per i rossoblù -