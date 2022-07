La Gazzetta nasconde la grande paura dell’Inter | che alla fine sia costretta a vendere Skriniar

(Di venerdì 22 luglio 2022) Il pericolo Psg incombe ancora sull’Inter per. E il club nerazzurro è preoccupato. Si è lasciato sfuggire Bremer, che ha scelto la Juventus, e la ferita brucia ancora. Tutto questo trapela tra le righe di un articolo dedicatoal mercato nerazzurro. Il nome dinon è inserito né nel titolo né nel sommario, va fatta l’analisi del testo per capire che c’è preoccupazione. Anche se i qatarioti sono scomparsi dai radar, almeno così sembra, nulla può essere dato per scontato. “Un altro giorno è passato nel silenzio parigino, un altro giorno incatena Milanall’Inter. Nulla che non dispiaccia al mondo nerazzurro che nella sua globalità sta scavando una trincea perché lo slovacconon raggiunga Messi e soci al Psg: lo striscione ...

LAS VEGAS (USA) (ITALPRESS) - L'avventura americana della Juventus è ufficialmente iniziata. Nella notte italiana la formazione bianconera è atterrata a Las Vegas e ha conosciuto dal vivo l'Allegiant ...È Alvaro Morata l'obiettivo numero uno della Juventus in attacco. Lo spagnolo, tornato all'Atletico Madrid dopo la scadenza del prestito biennale ...