La fine del governo sulla stampa straniera (Di venerdì 22 luglio 2022) La fine del governo Draghi ha ampio risalto sulla stampa internazionale. E reazioni sono arrivate da varie capitali. Il francese Le Monde ha dedicato all’uscita di scena dell’ex presidente della L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 22 luglio 2022) LadelDraghi ha ampio risaltointernazionale. E reazioni sono arrivate da varie capitali. Il francese Le Monde ha dedicato all’uscita di scena dell’ex presidente della L'articolo proviene da il manifesto.

RaphaelRaduzzi : Un manipolo di alternativi a TRASTevere per festeggiare la fine del governo. Per chi si vuole unire ?? - ivanscalfarotto : Che grande responsabilità si sta prendendo tanta gente nell’aula del Senato. Basterà guardare i siti delle testate… - Agenzia_Ansa : Draghi ai partiti in #Senato: 'Siete pronti a ricostruire il patto?'. M5S e Lega non applaudono alla fine del discorso #ANSA - GiorgioMora65 : RT @gmcarnevale93: Movimento 5 Stelle, Lega e Forza Italia hanno deciso di non votare la fiducia al governo ma non hanno avuto il coraggio… - Andreea7BTS : RT @BTSItalia_twt2: ??| [WEVERSE] Live di #RM (@BTS_twt):'Sono quasi alla fine del lavoro del mio album. Non so come andranno le cose da ora… -