“La fine del Governo Draghi farà bene al M5S. Ma stia a sinistra del Pd” (Di venerdì 22 luglio 2022) Il Governo Draghi è giunto al capolinea. Secondo lei professor Domenico De Masi, sociologo del Lavoro tra i più accreditati in Italia, a chi si devono attribuire le maggiori responsabilità di questa crisi? “Avendo Mario Draghi la maggioranza assoluta in Parlamento, se non si fosse dimesso, la settimana scorsa, avrebbe potuto tranquillamente proseguire. Dunque è lui la causa della crisi. Nulla gli impediva di continuare”. Si è trattato di un atto di irresponsabilità lasciare? “Si vede che per i suoi calcoli e per le sue esigenze personali era la soluzione migliore. Il pallino era tutto nelle sue mani e ha fatto una scelta precisa. Non è più presidente del Consiglio né presidente della Repubblica, quindi le due massime cariche dello Stato gli sono state precluse. In entrambi i casi dal Parlamento. Ma nel caso del Quirinale sarebbe stato ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 22 luglio 2022) Ilè giunto al capolinea. Secondo lei professor Domenico De Masi, sociologo del Lavoro tra i più accreditati in Italia, a chi si devono attribuire le maggiori responsabilità di questa crisi? “Avendo Mariola maggioranza assoluta in Parlamento, se non si fosse dimesso, la settimana scorsa, avrebbe potuto tranquillamente proseguire. Dunque è lui la causa della crisi. Nulla gli impediva di continuare”. Si è trattato di un atto di irresponsabilità lasciare? “Si vede che per i suoi calcoli e per le sue esigenze personali era la soluzione migliore. Il pallino era tutto nelle sue mani e ha fatto una scelta precisa. Non è più presidente del Consiglio né presidente della Repubblica, quindi le due massime cariche dello Stato gli sono state precluse. In entrambi i casi dal Parlamento. Ma nel caso del Quirinale sarebbe stato ...

RaphaelRaduzzi : Un manipolo di alternativi a TRASTevere per festeggiare la fine del governo. Per chi si vuole unire ?? - ivanscalfarotto : Che grande responsabilità si sta prendendo tanta gente nell’aula del Senato. Basterà guardare i siti delle testate… - Maumol : Porre fine al governo di Mario Draghi è una scelta politica miope che nuoce all'interesse nazionale e ci precipita… - BelforteLeonela : RT @Resistenza1967: Vi piaccia o meno, la fine del dictator #Draghi ha un nome ed un cognome, @matteosalvinimi. Tutto il resto scivola nel… - ReporterGourmet : Dipendenti umiliati, orari sfiancanti, piatti “illusori” che di etico non hanno nulla: quello che da molti veniva c… -