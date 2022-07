La fine del governo Draghi cambia la tv: Lucia Annunziata non va in Ucraina, anticipato il debutto di Damilano (Di venerdì 22 luglio 2022) La fine del governo Draghi, lo scioglimento delle Camere, la data delle nuove elezioni. L’Italia andrà al voto il prossimo 25 settembre e la compagna elettorale “balneare” è di fatto già iniziata. Con l’informazione affidata ai pochi talk non in ferie e soprattutto agli speciali dei telegiornali. Il piccolo schermo è pronto però ad adeguarsi, con la Rai a muovere le prime pedine: da domenica 24 luglio tornerà in onda su Rai3 Lucia Annunziata con “In Mezz’ora in più“. Appuntamento che andrà avanti per tutta la stagione senza interruzioni, ovviamente nella sua storica collocazione tra le 14.30 e le 16. La giornalista non partirà più per l’Ucraina, come previsto inizialmente, per occuparsi della politica interna. La struttura diretta da Antonio Di Bella ha scelto di allungare anche la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 22 luglio 2022) Ladel, lo scioglimento delle Camere, la data delle nuove elezioni. L’Italia andrà al voto il prossimo 25 settembre e la compagna elettorale “balneare” è di fatto già iniziata. Con l’informazione affidata ai pochi talk non in ferie e soprattutto agli speciali dei telegiornali. Il piccolo schermo è pronto però ad adeguarsi, con la Rai a muovere le prime pedine: da domenica 24 luglio tornerà in onda su Rai3con “In Mezz’ora in più“. Appuntamento che andrà avanti per tutta la stagione senza interruzioni, ovviamente nella sua storica collocazione tra le 14.30 e le 16. La giornalista non partirà più per l’, come previsto inizialmente, per occuparsi della politica interna. La struttura diretta da Antonio Di Bella ha scelto di allungare anche la ...

