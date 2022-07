La famiglia Ferragnez fra i capolavori della Galleria Borghese (Di venerdì 22 luglio 2022) (Adnkronos) – “I nostri capolavori alla scoperta dei capolavori italiani”. Lo scrive su Instagram Fedez, postando le foto scattate con Chiara Ferragni e i figli, Leone e Vittoria, fra i capolavori della Galleria Borghese, a Roma. Così dopo la visita alla Cappella Sistina, agli Uffizi, e non solo, le immersioni dei Ferragnez nell’arte continuano, a dispetto del caldo. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 22 luglio 2022) (Adnkronos) – “I nostrialla scoperta deiitaliani”. Lo scrive su Instagram Fedez, postando le foto scattate con Chiara Ferragni e i figli, Leone e Vittoria, fra i, a Roma. Così dopo la visita alla Cappella Sistina, agli Uffizi, e non solo, le immersioni deinell’arte continuano, a dispetto del caldo. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

