La dirigente scolastica di Massa Lubrense risponde a Concita De Gregorio “Si scusi con studenti e docenti E venga qui da noi a rendersi conto del lavoro che facciamo”

(Di venerdì 22 luglio 2022) "Le offese sono due. La prima verso i meridionali; la seconda verso gli istituti professionali. Mi attendo delle scuse. Non per me ma per glie per il corpo docente". L'articolo .

Moonlightshad1 : E siccome dopo non succede mai niente, nessuno si rende mai conto delle enormità che scrive e dice pubblicamente, b… - il_coccia : @EnricoColtri1 @concitadeg La dirigente scolastica sta alla capacità di astrazione come Corrado Guzzanti all'aborigeno. - Simo_Florence : La dirigente scolastica dell'istituto di Massa Lubrense risponde a Concita De Gregorio. Basta classismo.… - eroicimonsoni : @Moonlightshad1 Se queste sono le parole della Dirigente Scolastica, si merita il premio 'PC principal' - alvy66 : Complimenti @concitadeg fa il paio con il popolo ucraino di cameriere e badanti di @LuciaAnnunzia10 ma meno fortuna… -

LaVoceDiAlba.it

... sarà orchestrato dal Presidente del Circolo Sigismondo Mangialardi; discuteranno con l'autrice il Sindaco della cittadina jonica Enrico Bianco e laGiovanna Tarantino."Esprimiamo la nostra solidarietà allaGiovanna Genco e a tutta la comunitàdell'istituto comprensivo Leonardo Da Vinci De Amicis di via Serradifalco, Palermo, per il raid vandalico subito. Siamo disponibili e pronti a ... Maria Teresa Furci lascia l'incarico di dirigente scolastica della Granda Il MEF ha autorizzato un contingente pari a 317 assunzioni dei dirigenti scolastici per il prossimo anno 2022/23: aspettative disattese.Un altro anno da nomadi per l’istituto professionale “Orazio Olivieri” di Tivoli, chiuso da settembre 2021 per problemi sismici e di staticità. Mentre procedono le grandi manovre per dare una sede sta ...