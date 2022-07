La colpa è del caldo da record, 40 gradi che hanno fatto incendiare la tenuta dove riposano le spoglie di Lady D (Di venerdì 22 luglio 2022) Althorp House, la residenza di famiglia degli Spencer e il luogo in cui riposano le spoglie di Lady Diana, è l’ultima vittima degli incendi che, a causa di temperature record mai registrate nel paese, hanno colpito negli ultimi giorni il territorio britannico. Leggi anche › Lady Diana “stalker” di George Michael? Un nuovo libro fa luce sulla passione della principessa › Lady Diana, in mostra a Londra la tiara nuziale per il Giubileo della regina L’incendio a casa di Lady Diana I servizi di emergenza sono subito accorsi, delimitando la zona e riuscendo a a domare in poche ore ... Leggi su iodonna (Di venerdì 22 luglio 2022) Althorp House, la residenza di famiglia degli Spencer e il luogo in cuilediDiana, è l’ultima vittima degli incendi che, a causa di temperaturemai registrate nel paese,colpito negli ultimi giorni il territorio britannico. Leggi anche ›Diana “stalker” di George Michael? Un nuovo libro fa luce sulla passione della principessa ›Diana, in mostra a Londra la tiara nuziale per il Giubileo della regina L’incendio a casa diDiana I servizi di emergenza sono subito accorsi, delimitando la zona e riuscendo a a domare in poche ore ...

GiovaQuez : Medvedev: 'L'Ucraina potrebbe perdere i resti della sua sovranità statale e scomparire dalla mappa del mondo'. Colp… - CarloCalenda : Quindi #Draghi non l’ha mandato via nessuno. Nessuno ha responsabilità. Non Lega e 5S che volevano solo più coccole… - LegaSalvini : Riccardo #Molinari, capogruppo Lega alla Camera: 'La colpa della crisi politica è da ripartire tra il M5S che l'ha… - sacchiflavio : RT @marcopalears: Siamo sull’orlo del baratro economico-finanziario e dx e #M5S stanno già proponendo: -pensione a 60 anni -lotta alle lib… - ThomasFuser : RT @marcopalears: Siamo sull’orlo del baratro economico-finanziario e dx e #M5S stanno già proponendo: -pensione a 60 anni -lotta alle lib… -

Reati stradali e tenuità, sono da valutare danni e colpa Il Sole 24 ORE Crisi di governo, parla Berlusconi: “Non ho colpe, Draghi era stanco” Crisi di governo, il leader di Forza Italia Berlusconi: "Non volevamo farlo cadere ma Draghi era stanco della situazione e indisponibile a un esecutivo bis". Incendi: in un mese 33mila interventi dei vigili del fuoco, in Calabria oltre 3mila Sono 4mila in più rispetto allo scorso anno gli interventi dei vigili del fuoco. In testa la Sicilia con oltre 6mila interventi ... Crisi di governo, il leader di Forza Italia Berlusconi: "Non volevamo farlo cadere ma Draghi era stanco della situazione e indisponibile a un esecutivo bis".Sono 4mila in più rispetto allo scorso anno gli interventi dei vigili del fuoco. In testa la Sicilia con oltre 6mila interventi ...