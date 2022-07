‘La cena’ che ha rotto l’unità nazionale mi ricorda un famoso film: ora vedo un Paese allo sfascio (Di venerdì 22 luglio 2022) di Enzo Marzo Verso fine secolo ebbe grande successo un film comico francese La cena dei cretini. Il titolo non poteva non tornare in mente alla notizia che i più “irresponsabili della repubblica” si stavano riunendo a cena in casa di un pregiudicato per celebrare la loro vittoria nella gara per chi sono i più cretini dell’intero Paese. Mandato allo sfascio. Il governo Draghi aveva quel compito, non poteva che essere “tecnico”: era retto dall’emergenza più che dalla solidarietà di un guazzabuglio di partiti, i più diversi e contrapposti. L’emergenza si è aggravata ulteriormente con l’invasione dell’Ucraina e le sue conseguenze economiche. La soluzione Mattarella avrebbe retto fin quando tutti fossero rimasti fedeli alla sua ragione d’essere iniziale: realizzare un programma di governo volto a affrontare quelle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 22 luglio 2022) di Enzo Marzo Verso fine secolo ebbe grande successo uncomico francese La cena dei cretini. Il titolo non poteva non tornare in mente alla notizia che i più “irresponsabili della repubblica” si stavano riunendo a cena in casa di un pregiudicato per celebrare la loro vittoria nella gara per chi sono i più cretini dell’intero. Mandato. Il governo Draghi aveva quel compito, non poteva che essere “tecnico”: era retto dall’emergenza più che dalla solidarietà di un guazzabuglio di partiti, i più diversi e contrapposti. L’emergenza si è aggravata ulteriormente con l’invasione dell’Ucraina e le sue conseguenze economiche. La soluzione Mattarella avrebbe retto fin quando tutti fossero rimasti fedeli alla sua ragione d’essere iniziale: realizzare un programma di governo volto a affrontare quelle ...

Agenzia_Ansa : Ironia e una barzelletta sui banchieri centrali. È stata di questo tenore la prima parte dell'intervento del premie… - lucianonobili : 'Conte non è credibile in nessun ruolo. Ha rassicurato gli italiani all'ora di cena durante la pandemia ma ha falli… - ZenatiDavide : ‘La cena’ che ha rotto l’unità nazionale mi ricorda un famoso film: ora vedo un Paese allo sfascio: di Enzo Marzo V… - Gio_Ebasta : Impazzisco quando nelle serie succede qualcosa e:”andiamo a cena per festeggiare” “Sì! Alle 7:00! Ok?” “Certo offro… - b_w8y : Oggi ho già mangiato 452 kcal e a cena devo mangiare la pizza damn -

Jennifer Lopez e Ben Affleck cominciano la luna di miele da Parigi (con i figli di entrambia seguito) Mano nella mano, pronti per una cena quasi romantica con figli a seguito. Tra lo stupore generale ... Erano arrivati in città la mattina. Vestiti in modo molto più casual. Sempre mano nella mano. Ma, ... Don't Worry Darling: Florence Pugh e Harry Styles nel nuovo trailer ... Harry Styles ("Dunkirk'), la stessa Wilde (l'imminente Babylon), Gemma Chan ('Crazy & Rich'), KiKi Layne ('The Old Guard') e Chris Pine ('La cena delle spie'). Il film è interpretato anche da Nick ... Mano nella mano, pronti per unaquasi romantica con figli a seguito. Tra lo stupore generale ... Erano arrivati in cittàmattina. Vestiti in modo molto più casual. Sempre mano nella mano. Ma, ...... Harry Styles ("Dunkirk'),stessa Wilde (l'imminente Babylon), Gemma Chan ('Crazy & Rich'), KiKi Layne ('The Old Guard') e Chris Pine ('delle spie'). Il film è interpretato anche da Nick ...