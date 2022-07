La casa da sogno di Elisabetta Gregoraci: ecco dove vive (Di venerdì 22 luglio 2022) Elisabetta Gregoraci è senza dubbio tra i personaggi del mondo dello spettacolo più in voga. Dopo la storia con Flavio Briatore, conclusasi ormai da anni, la showgirl è presto diventata protagonista di tutte le copertine di cronaca rosa e non solo. Ma avete visto la casa che gli ha lasciato l’imprenditore e dove attualmente vive … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 22 luglio 2022)è senza dubbio tra i personaggi del mondo dello spettacolo più in voga. Dopo la storia con Flavio Briatore, conclusasi ormai da anni, la showgirl è presto diventata protagonista di tutte le copertine di cronaca rosa e non solo. Ma avete visto lache gli ha lasciato l’imprenditore eattualmente… L'articolo proviene da Velvet Gossip.

jamesluis87 : @AlbertoBelfiori Comunque Alberto sei un grande, il mio sogno è prima o poi riuscire ad avere una casa così! Bravissimi! - torbangla : @whoselle_ Figurati, per me è un piacere. Vivo nel sogno di far piangere sangue ai padroni di casa che affittano in… - dubbione : @jeonghbf MA LI HAI LETTI I MESSAGGI?? ci sei anche tu nel sogno ma la parte principale è quella con hafssa dato che stavo a casa dua -