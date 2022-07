La Caravella Portoghese fa paura, avvistata nei mari italiani. Bagnante finisce in terapia intensiva (Di venerdì 22 luglio 2022) La Caravella Portoghese rovina il bagno agli italiani. Crescono gli avvistamenti di questa creatura nei nostri mari, e una Bagnante a Catania è stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Policlinico San Marco dopo essere stata probabilmente punta da una Caravella Portoghese. Come riporta Fanpage il primario del nosocomio Benedetta Stancanelli ha dichiarato: “Sintomi così importanti e lesioni cutanee caratteristiche sulla schiena, sui glutei e sulle gambe lasciano immaginare che si tratti proprio della puntura di una Caravella Portoghese”. Anche a causa di patologie pregresse le condizioni della donna si sarebbero aggravate in poche ore: cefalea, astenia, vomito, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 22 luglio 2022) Larovina il bagno agli. Crescono gli avvistamenti di questa creatura nei nostri, e unaa Catania è stata ricoverata nel reparto didell’Ospedale Policlinico San Marco dopo essere stata probabilmente punta da una. Come riporta Fanpage il prio del nosocomio Benedetta Stancanelli ha dichiarato: “Sintomi così importanti e lesioni cutanee caratteristiche sulla schiena, sui glutei e sulle gambe lasciano immaginare che si tratti proprio della puntura di una”. Anche a causa di patologie pregresse le condizioni della donna si sarebbero aggravate in poche ore: cefalea, astenia, vomito, ...

