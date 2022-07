La campagna elettorale è appena iniziata e Giorgia Meloni ha già sbagliato il primo congiuntivo | VIDEO (Di venerdì 22 luglio 2022) Diversi osservatori hanno definito “Fantozziane” le modalità che hanno portato prima alla crisi di governo e poi allo scioglimento delle Camere da parte del Presidente della Repubblica: la giravolta di Conte che prima non vota la fiducia all’esecutivo sul Dl Aiuti e poi si mostra disponibile a proseguire l’esperienza di governo, l’appiattimento di Forza Italia sulla Lega nello strappo decisivo, la pantomima dei senatori “presenti non votanti” per consentire il raggiungimento del numero legale al momento del voto di fiducia a Palazzo Madama. La campagna elettorale è appena iniziata e Giorgia Meloni ha già sbagliato il primo congiuntivo VIDEO E per calarsi ancor di più in un film di Paolo Villaggio arriva anche il ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 22 luglio 2022) Diversi osservatori hanno definito “Fantozziane” le modalità che hanno portato prima alla crisi di governo e poi allo scioglimento delle Camere da parte del Presidente della Repubblica: la giravolta di Conte che prima non vota la fiducia all’esecutivo sul Dl Aiuti e poi si mostra disponibile a proseguire l’esperienza di governo, l’appiattimento di Forza Italia sulla Lega nello strappo decisivo, la pantomima dei senatori “presenti non votanti” per consentire il raggiungimento del numero legale al momento del voto di fiducia a Palazzo Madama. Laha giàilE per calarsi ancor di più in un film di Paolo Villaggio arriva anche il ...

CarloCalenda : Si parte! Combattiamo i populisti di destra e di sinistra, cambiamo il paese con serietà e coerenza, respingiamo i… - BarbascuraX : Non vorrei allarmarvi, ma Salvini è tornato a parlare di immigrazione. Aaaa, la cara vecchia campagna elettorale. Sopprimetemi vi prego - lmisculin : Sarà un agosto-settembre con molti arrivi di migranti via mare: quindi con una crudele campagna elettorale a riguar… - carovana12 : RT @carovana12: Letta, alla Camera, decreta fine alleanza col M5s: ora via alla campagna elettorale. Si potrebbe votare il 15 Settembre: ch… - MatteoGaspari4 : RT @elio_vito: La coalizione di destra-destra (Tajani, Meloni, Salvini) potrà scrivere qualunque cosa nel programma e dire quello che vuole… -