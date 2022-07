Kim-Napoli, ultimi dettagli: c’è la data delle visite mediche (Di venerdì 22 luglio 2022) Il Napoli da tempo monitorava il mercato per capire chi potesse essere il miglior sostituto dell’ormai ex Kalidou Koulibaly. Dopo una lunga ed approfondita ricerca il profilo identificato dalla società è quello di Kim Min-Jae. La giornata odierna potrebbe essere fondamentale per il calciomercato del Napoli, in quanto il gli azzurri starebbe limando gli ultimi dettagli con l’entourage del coreano. Il classe ’96 già domani – come riportato da Gianluca Di Marzio su gianlucadimarzio.com – potrebbe svolgere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà al club di Aurelio De Laurentiis. Calciomercato Napoli Kim Min-Jae Napoli (Getty Images)Manca ormai solo l’ufficialità per il passaggio di Kim Min-Jae dal Fenerbahce al ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 22 luglio 2022) Ilda tempo monitorava il mercato per capire chi potesse essere il miglior sostituto dell’ormai ex Kalidou Koulibaly. Dopo una lunga ed approfondita ricerca il profilo identificato dalla società è quello di Kim Min-Jae. La giornata odierna potrebbe essere fondamentale per il calciomercato del, in quanto il gli azzurri starebbe limando glicon l’entourage del coreano. Il classe ’96 già domani – come riportato da Gianluca Di Marzio su gianlucadimarzio.com – potrebbe svolgere lee firmare il contratto che lo legherà al club di Aurelio De Laurentiis. CalciomercatoKim Min-Jae(Getty Images)Manca ormai solo l’ufficialità per il passaggio di Kim Min-Jae dal Fenerbahce al ...

DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, per #Kim giornata decisiva per definire gli ultimi aspetti burocratici - DiMarzio : #Calciomercato | @sscnapoli, definiti gli ultimi dettagli per l'arrivo di #Kim - DiMarzio : .@sscnapoli, #Kim del #Fenerbahce sempre più vicino - MarekNapoli : RT @napolimagazine: CDM - Napoli, ci sarà una clausola di 45 milioni nel contratto di Kim: sarà valida tra due anni - Lucavad72 : RT @tuttonapoli: ULTIM'ORA Sky - Ci siamo per Kim al Napoli! Domani potrebbe arrivare in Italia per le visite -