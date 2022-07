Kevin Trapp nel mirino del Napoli: è stato votato miglior portiere dell’Europa League (Di venerdì 22 luglio 2022) Il Napoli pensa a Kevin Trapp portiere dell’Eintracht Francoforte e nel giro della nazionale tedesca Il Napoli è alla ricerca di un nuovo portiere e l’ultima strada porta a Trapp. Il portiere dell’Eintracht interessa, i tedeschi vorrebbero allungare il suo contratto ma sanno che sul giocatore ci sono Benfica e proprio la squadra di Spalletti. Secondo Sky Sport DE riporta il retroscena di calciomercato: “ “Il Napoliè fortemente interessato a Kevin Trapp, 32 anni, estremo difensore dell’Eintracht Francoforte e nell’organico della nazionale tedesca. Non c’è però soltanto il Napoli su di lui, anche il Benfica lo segue con interesse. Il portiere tedesco ha un contratto ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 22 luglio 2022) Ilpensa adell’Eintracht Francoforte e nel giro della nazionale tedesca Ilè alla ricerca di un nuovoe l’ultima strada porta a. Ildell’Eintracht interessa, i tedeschi vorrebbero allungare il suo contratto ma sanno che sul giocatore ci sono Benfica e proprio la squadra di Spalletti. Secondo Sky Sport DE riporta il retroscena di calciomercato: “ “Ilè fortemente interessato a, 32 anni, estremo difensore dell’Eintracht Francoforte e nell’organico della nazionale tedesca. Non c’è però soltanto ilsu di lui, anche il Benfica lo segue con interesse. Iltedesco ha un contratto ...

