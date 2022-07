IlGabibboMilan : @SCrisicelli @FBiasin E ma non cederanno nessun nome grosso è già uscito de ligt. Se tolgono anche Ramsey Arthur Ke… - Fprime86 : RT @AJGNewsOfficial: ?? Secondo la @Gazzetta_it, Moise #Kean potrebbe rimanere alla #Juventus. Il centravanti classe 2000 sarà osservato con… - Tiarossi2 : RT @AJGNewsOfficial: ?? Secondo la @Gazzetta_it, Moise #Kean potrebbe rimanere alla #Juventus. Il centravanti classe 2000 sarà osservato con… - ZonaBianconeri : RT @ZoneJuventus: Secondo la @Gazzetta_it, Moise #Kean potrebbe rimanere alla #Juventus. Il centravanti classe 2000 sarà osservato con molt… - vannyj93 : RT @AJGNewsOfficial: ?? Secondo la @Gazzetta_it, Moise #Kean potrebbe rimanere alla #Juventus. Il centravanti classe 2000 sarà osservato con… -

DailyNews 24

... Danilo, Gatti, Bonucci, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Pogba; Di Maria, Vlahovic,. All. ...possibile seguirla solo per gli abbonati a Dazn, unica emittente a trasmettere l'incontro in tv e ...... la Juventus è partita alla volta degli Stati Uniti dove fino a fine luglioimpegnata in una ... Il pronostico Allegri dovrebbe proporre un tridente formato da, Vlahovic e Di Maria, con Pogba, ... Kean sarà valutato da Allegri durante la tourneé negli USA