Juventus, Gatti: “Qui destinato a migliorare, imparo ogni giorno da Bonucci” (Di venerdì 22 luglio 2022) “Questa è un’esperienza enorme, sin dal primo giorno che sono qua. imparo quotidianamente qualcosa di nuovo, è fondamentale per la mia crescita. Adesso avremo le prime partite, non vedevo l’ora anche perché affrontiamo squadre molto forti. Sono arrivato in uno dei top club a livello europeo, non ti fanno mancare nulla. Con l’umiltà e la voglia, qua si è destinati solamente a migliorare. Mi hanno colpito tantissime cose a cui non ero abituato, a partire dall’organizzazione di staff e società, il ritmo in allenamento ma soprattutto i miei compagni che sono dei campioni e si sono posti nei miei confronti con umiltà impressionante”. Queste le parole di Federico Gatti al canale tematico della Juventus riguardo le prime settimane di allenamento con i bianconeri. E, a proposito di compagni di squadra, l’ex ... Leggi su sportface (Di venerdì 22 luglio 2022) “Questa è un’esperienza enorme, sin dal primoche sono qua.quotidianamente qualcosa di nuovo, è fondamentale per la mia crescita. Adesso avremo le prime partite, non vedevo l’ora anche perché affrontiamo squadre molto forti. Sono arrivato in uno dei top club a livello europeo, non ti fanno mancare nulla. Con l’umiltà e la voglia, qua si è destinati solamente a. Mi hanno colpito tantissime cose a cui non ero abituato, a partire dall’organizzazione di staff e società, il ritmo in allenamento ma soprattutto i miei compagni che sono dei campioni e si sono posti nei miei confronti con umiltà impressionante”. Queste le parole di Federicoal canale tematico dellariguardo le prime settimane di allenamento con i bianconeri. E, a proposito di compagni di squadra, l’ex ...

