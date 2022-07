Juventus, Gatti: «Esperienza enorme, imparo ogni giorno» (Di venerdì 22 luglio 2022) Federico Gatti, neo difensore della Juventus, ha parlato dei suoi primi giorni in bianconeri. Le sue dichiarazioni Federico Gatti ha rilasciato un’intervista a JTV. Le dichiarazioni del difensore della Juventus. LE PAROLE – «Questa è un’Esperienza enorme, sin dal primo giorno che sono qua. imparo quotidianamente qualcosa di nuovo, è fondamentale per la mia crescita. Adesso avremo le prime partite, non vedevo l’ora anche perché affrontiamo squadre molto forti». CONTINUA SU JuventusNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 22 luglio 2022) Federico, neo difensore della, ha parlato dei suoi primi giorni in bianconeri. Le sue dichiarazioni Federicoha rilasciato un’intervista a JTV. Le dichiarazioni del difensore della. LE PAROLE – «Questa è un’, sin dal primoche sono qua.quotidianamente qualcosa di nuovo, è fondamentale per la mia crescita. Adesso avremo le prime partite, non vedevo l’ora anche perché affrontiamo squadre molto forti». CONTINUA SUNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

