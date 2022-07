Juventus-Deportivo Guadalajara: streaming gratis e diretta tv Sportitalia o DAZN? Dove vedere amichevole (Di venerdì 22 luglio 2022) Sabato 23 luglio, alle ore 5 (in Italia, le 20 locali) all’Allegiant Stadium di Las Vegas, si disputerà l’amichevole tra Juventus-Deportivo Guadalajara, con i bianconeri all’esordio estivo per il “Soccer Champions Tour“, che poi continuerà con le super sfide contro Barcellona e Real Madrid. Ci sarà sicuramente l’esordio di Di Maria, ma anche del figliol L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Dove vedere Juventus-Bologna: streaming gratis LIVE oggi e diretta tv Serie A Dove vedere Sassuolo-Juventus: streaming gratis LIVE oggi e ... Leggi su webmagazine24 (Di venerdì 22 luglio 2022) Sabato 23 luglio, alle ore 5 (in Italia, le 20 locali) all’Allegiant Stadium di Las Vegas, si disputerà l’tra, con i bianconeri all’esordio estivo per il “Soccer Champions Tour“, che poi continuerà con le super sfide contro Barcellona e Real Madrid. Ci sarà sicuramente l’esordio di Di Maria, ma anche del figliol L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::-Bologna:LIVE oggi etv Serie ASassuolo-LIVE oggi e ...

DAZN_IT : Su #DAZN in esclusiva le prime amichevoli internazionali della Juventus ???? Primo appuntamento stanotte alle 05:00… - infoitsport : Juventus-Deportivo Guadalajara 23 luglio | La probabile formazione - sabrinsky1 : RT @DAZN_IT: Su #DAZN in esclusiva le prime amichevoli internazionali della Juventus ???? Primo appuntamento stanotte alle 05:00 contro il… - ZonaBianconeri : RT @zazoomblog: Juventus-Chivas Deportivo Guadalajara stanotte in tv: canale orario e diretta streaming amichevole - #Juventus-Chivas #Dep… - zazoomblog : Juventus-Chivas Deportivo Guadalajara stanotte in tv: canale orario e diretta streaming amichevole - #Juventus-Chi… -