Juventus, Allegri: «Il nostro dovere è vincere. Bremer? Pochi come lui»

L'allenatore della Juventus Allegri ha parlato in conferenza stampa dal ritiro negli Stati Uniti

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro bianconero di Las Vegas.

PARTITA – «Domani ci sarà la prima gara. Ci siamo allenati bene per i primi dieci giorni, sono curioso di vedere la squadra in campo. Il Chivas è una buona squadra, sarà una buona partita per entrambe le parti per metterci alla prova».

NUOVA STAGIONE – «Il nostro dovere è quello di vincere. Dopo dieci anni di fila, la scorsa stagione è stata la prima senza trofei. Siamo obbligati a vincere e sappiamo che sarà un anno molto importante per noi. Bremer ha buone caratteristiche difensive. Non ce ne sono molti ...

