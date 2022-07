Juventus, Allegri: 'Il club ha lavorato bene sul mercato. Un dovere puntare allo Scudetto' (Di venerdì 22 luglio 2022) Massimiliano Allegri Las Vegas (Stati Uniti), 22 luglio 2022 - "Come sempre partiamo per centrare gli obiettivi: abbiamo nuovi innesti importanti, Bremer, Di Maria, Pogba, Gatti . La società ha ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 22 luglio 2022) MassimilianoLas Vegas (Stati Uniti), 22 luglio 2022 - "Come sempre partiamo per centrare gli obiettivi: abbiamo nuovi innesti importanti, Bremer, Di Maria, Pogba, Gatti . La società ha ...

GiovaAlbanese : #Allegri “#DiMaria e #Pogba sono straordinari, abbiamo un giovane come #Gatti e poi ci sono altri giovani che devo… - GoalItalia : 'Non vedo l'ora di giocare con Pogba' ?? 'Alla Juventus mi sento desiderato' ?? @WMckennie in esclusiva a GOAL ?? - DAZN_IT : ?? “Paulo è nella squadra giusta per lui” ?? Allegri commenta il passaggio di #Dybala alla Roma ?? Inside Juventus,… - JuventusUn : #Juventus, #Zaniolo più il pupillo: #Allegri fa doppietta! LE CIFRE? - Gianpaolo_5 : #Allegri: 'Abbiamo il dovere di PUNTARE allo Scudetto'. Cosa viene riportato? 'Abbiamo il dovere di VINCERE lo Scudetto'. #Juventus -