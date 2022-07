Juventus alle strette: un altro no, ha già scelto la destinazione (Di venerdì 22 luglio 2022) Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', Arthur vorrebbe tornare al Barcellona, che però in questo senso non ha dato segnali. Per il centrocampista si sarebbe fatto vivo solamente l'Arsenal, e solo per ... Leggi su calciomercato (Di venerdì 22 luglio 2022) Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', Arthur vorrebbe tornare al Barcellona, che però in questo senso non ha dato segnali. Per il centrocampista si sarebbe fatto vivo solamente l'Arsenal, e solo per ...

romeoagresti : #Juventus: #Bremer è arrivato al J Medical per sottoporsi alle visite // Bremer has arrived at J Medical to undergo… - GoalItalia : 'Lo stile del Bayern si adatta meglio alle mie caratteristiche' #DeLigt spiega l'addio alla Juventus ? - romeoagresti : #Juventus: #Cambiaso è arrivato al J Medical per sottoporsi alle visite // Cambiaso has arrived at J Medical to und… - FrancescoCabri4 : RT @a_juvefan: Chi si mette la sveglia alle 5 del mattino per vedere la Juventus? ??????? - liviorozi : RT @a_juvefan: Chi si mette la sveglia alle 5 del mattino per vedere la Juventus? ??????? -