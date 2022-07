Juve, Arthur: c’è l’offerta dell’Arsenal (Di venerdì 22 luglio 2022) Arthur sempre più fuori dai piani della Juve: il centrocampista brasiliano potrebbe andare in Premier, dove piace all’Arsenal Arthur potrebbe presto fare le valigie e lasciare la Juventus entro la fine di questa sessione di mercato. A rivelarlo è la Gazzetta dello Sport, secondo la quale in caso di uscita del brasiliano i bianconeri andrebbero dritti su Paredes. Tuttavia l’ex Barcellona non ha molte offerte sul tavolo. L’unico club realmente interessato sarebbe l’Arsenal, disposto ad acquistarlo con la formula del prestito con diritto di riscatto. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 22 luglio 2022)sempre più fuori dai piani della: il centrocampista brasiliano potrebbe andare in Premier, dove piace all’Arsenalpotrebbe presto fare le valigie e lasciare lantus entro la fine di questa sessione di mercato. A rivelarlo è la Gazzetta dello Sport, secondo la quale in caso di uscita del brasiliano i bianconeri andrebbero dritti su Paredes. Tuttavia l’ex Barcellona non ha molte offerte sul tavolo. L’unico club realmente interessato sarebbe l’Arsenal, disposto ad acquistarlo con la formula del prestito con diritto di riscatto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

