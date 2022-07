Jobs act, tutte le volte che la Consulta lo ha bocciato sui licenziamenti illegittimi (Di venerdì 22 luglio 2022) Ancora una volta i giudici della Consulta “bocciano” il Jobs act, pur avendolo salvato in altre occasioni (come sulla disciplina dei licenziamenti collettivi, ndr) quando in passato sono state poste questioni di legittimità. La legge, sulla carta, avrebbe dovuto allineare il mercato del lavoro italiano agli standard europei con un mix di flessibilità e indennità adeguate per chi perde il posto, ma anche oggi la Corte costituzionale ha chiesto di aumentare le tutele contro i licenziamenti illegittimi, ritenendole quelle tutele non sufficienti. Oggi i giudici scrivono che la riforma della riforma della disciplina dei licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese è indifferibile. Due anni fa i giudici, confermando il principio generale, già affermato nel 2018, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 22 luglio 2022) Ancora una volta i giudici della“bocciano” ilact, pur avendolo salvato in altre occasioni (come sulla disciplina deicollettivi, ndr) quando in passato sono state poste questioni di legittimità. La legge, sulla carta, avrebbe dovuto allineare il mercato del lavoro italiano agli standard europei con un mix di flessibilità e indennità adeguate per chi perde il posto, ma anche oggi la Corte costituzionale ha chiesto di aumentare le tutele contro i, ritenendole quelle tutele non sufficienti. Oggi i giudici scrivono che la riforma della riforma della disciplina deinelle piccole imprese è indifferibile. Due anni fa i giudici, confermando il principio generale, già affermato nel 2018, ...

RaiNews : La sentenza di oggi sulla disciplina dei licenziamenti - aledili78 : RT @CorteCost: Licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese: urgente una riforma del Jobs Act per garantire tutele adeguate. https://t.… - YuriMaker : RT @ultimora_pol: #Italia ?? Nuova tegola della Corte Costituzionale al governo Renzi: urgente una riforma del Jobs Act per garantire maggi… - Angus_Magni : RT @CorteCost: Licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese: urgente una riforma del Jobs Act per garantire tutele adeguate. https://t.… - beverlytozier3 : RT @CorteCost: Licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese: urgente una riforma del Jobs Act per garantire tutele adeguate. https://t.… -