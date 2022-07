Jobs Act | la Consulta chiede tutele adeguate per i lavoratori contro i licenziamenti illegittimi

(Di venerdì 22 luglio 2022) La Corte, pronunciandosi sull'indennità prevista dal cosiddettoAct per inelle piccole imprese, rivolge al legislatore un monito ad intervenire con urgenza, predisponendoL'articolo proviene da Firenze Post.

petergomezblog : Jobs Act, la Consulta: “Indifferibile la riforma della disciplina dei licenziamenti per tutela dei diritti dei lavo… - RaiNews : La sentenza di oggi sulla disciplina dei licenziamenti - carutig : RT @alfredodattorre: A proposito di agende e di programmi per la campagna elettorale, la Corte Costituzionale ci riporta a una priorità chi… - albertobaccini : RT @francofontana43: C’è un giudice a Berlino. La Consulta condanna il Jobs Act di Renzi. Illegale la norma che consente alle piccole impre… - CosaInTendenza : Alle 19:30 Jobs Act con 1.940 tweet è entrato nelle tendenze Italia alla posizione 50 Tweet tra i più popolari per… -

... con la quale, pur dichiarando inammissibili le censure del Tribunale di Roma sull'indennità prevista dal cosiddettoper i licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese, viene rivolto al ...'Un problema di carenza di ammortizzatori sociali - rimarcano i sindacati - si potrà porre in seguito a causa dei limiti introdotti dal, ma le parti si sono impegnate in ogni caso a trovare ...Il legislatore dovrà intervenire il prima possibile per rivedere i criteri che regolano gli indennizzi previsti dal cd. «Jobs act». La Corte ha rilevato che «un’indennità costretta entro l’esiguo diva ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...