Jennifer Lopez e Ben Affleck: la luna di miele a Parigi (FOTO) (Di venerdì 22 luglio 2022) Jennifer Lopez e Ben Affleck sono partiti per l'Europa e si sono concessi una romantica vacanza nella capitale francese, come testimoniano alcune FOTO di oggi pomeriggio e della serata di ieri. Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno scelto di passare la loro luna di miele nella città dell'amore: come testimoniano alcune FOTO, le due star hanno cenato a Parigi, nel ristorante Le Matignon, i cui ospiti sono rimasti sorpresi nello scoprire che gli sposini avrebbero fatto loro compagnia durante la serata di giovedì. La coppia è arrivata all'aeroporto di Le Bourget con un aereo privato poche ore prima, secondo quanto riferito da People. La cantante di "Love Don't Cost a Thing" e il regista di Argo non hanno ...

