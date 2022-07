Ivana Trump | il dolce gesto per Rossano Rubicondi prima della morte | cosa è stato scoperto 

Leggi su funweek

(Di venerdì 22 luglio 2022)è scomparsa a 73 anni e in questi giorni a New York si sono svolti i funeraliex moglie di Donald. LEGGI ANCHE : — Donald, la gaffe durante il funeralesua ex moglie: ilche avrebbe potuto evitare? L’ex first lady negli anni ha avuto un’intensa e duratura storia d’amore con, scomparso l’anno scorso improvvisamente pochi mesi fa, a ottobre del 2021., il legame consolidato negli anni Laimprovvisa di, a distanza di pochi mesi da quella di, è stata argomento di discussione ...