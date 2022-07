Italia, Spagna e Grecia si sono unite per produrre olio (Di venerdì 22 luglio 2022) AGI - Italia, Spagna e Grecia si uniscono. Non per una nuova aggregazione geografica all'interno del Vecchio Continente, bensì per dar vita a un coordinamento informativo sui valori dell'olivo e dell'olio. Un modo per unire le forze e affrontare non da soli i problemi che aggravano un settore in cui sono nazioni protagonista e, quindi, trovare anche soluzioni comuni. Il progetto si chiama “OlivaeNews”, che in sé è un network e, insieme, una rete di comunicazione che punta a promuovere la coltivazione delle olive e la tutela degli oli d'oliva. Una sorta di “lobbying persuasiva” e di sensibilizzazione del pubblico verso i problemi produttivi delle olive e dell'olio Del network fanno parte il sito omonimo (Olivenews.gr), “Teatro Naturale” in Italia (un magazine online su ... Leggi su agi (Di venerdì 22 luglio 2022) AGI -si uniscono. Non per una nuova aggregazione geografica all'interno del Vecchio Continente, bensì per dar vita a un coordinamento informativo sui valori dell'olivo e dell'. Un modo per unire le forze e affrontare non da soli i problemi che aggravano un settore in cuinazioni protagonista e, quindi, trovare anche soluzioni comuni. Il progetto si chiama “OlivaeNews”, che in sé è un network e, insieme, una rete di comunicazione che punta a promuovere la coltivazione delle olive e la tutela degli oli d'oliva. Una sorta di “lobbying persuasiva” e di sensibilizzazione del pubblico verso i problemi produttivi delle olive e dell'Del network fanno parte il sito omonimo (Olivenews.gr), “Teatro Naturale” in(un magazine online su ...

