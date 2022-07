Italia al voto il 25 settembre, liste entro un mese. A Ferragosto i simboli - LE SCADENZE (Di venerdì 22 luglio 2022) Le liste dei candidati entro un mese a partire da oggi e il deposito dei simboli a Ferragosto: con lo scioglimento delle Camere decretato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella è partito ufficialmente... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 22 luglio 2022) Ledei candidatiuna partire da oggi e il deposito dei: con lo scioglimento delle Camere decretato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella è partito ufficialmente...

smenichini : Assentarsi dal voto di fiducia: cioè far cadere #Draghi senza prendersi la responsabilità di averlo fatto. Ma almen… - Piu_Europa : Populisti e sovranisti, Lega e M5S, hanno tolto la fiducia a Mario Draghi e precipitano l’Italia al voto anticipato… - gennaromigliore : Una crisi contro l’Italia che fa felici Putin e Lavrov e danneggia imprese e famiglie. Noi eravamo, siamo e saremo… - Barbara68545184 : RT @Agenzia_Ansa: Camere sciolte, voto il 25 settembre. Il 15 ottobre la prima seduta del nuovo Parlamento. Cosa succede ora data per data.… - Alcibia99845815 : @La_manina__ Ma io voto come cazzo mi pare, e me sbatto la minchia delle accuse di fascismo di tutte le manine d'Italia #Sucate -