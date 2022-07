(Di venerdì 22 luglio 2022) Mentre Biden, Von der Leyen e Stoltenberg spingono per la prosecuzione della guerra in, la Turchia dell'autocrate Erdogan ottiene ilsuccesso diplomatico dall'inizio della guerra L'articolo proviene da Firenze Post.

Bianca34874951 : RT @LaRagione_eu: Oggi a #Istanbul verrò firmato il primo accordo sull'export di #grano dai porti dell'#Ucraina attraverso il Mar Nero. Lo… - ZapparoliTW : RT @LaRagione_eu: Oggi a #Istanbul verrò firmato il primo accordo sull'export di #grano dai porti dell'#Ucraina attraverso il Mar Nero. Lo… - LaRagione_eu : Oggi a #Istanbul verrò firmato il primo accordo sull'export di #grano dai porti dell'#Ucraina attraverso il Mar Ner… - FirenzePost : Istanbul: firmato il primo accordo fra Russia e Ucraina sulle esportazioni del grano - FirenzePost : Istanbul: firmato il primo accordo fra Russia e Ucraina sulle esportazioni del grano -

" L'accordo sull'esportazione di grano, di fondamentale importanza per la sicurezza alimentare globale, saràsotto gli auspici del presidente Erdogan e del segretario generale dell'...Svolta nella crisi del grano ucraino: oggi adsaràquello che dovrebbe essere il primo vero accordo sui corridoi per l'esportazione di cereali e la prima intesa tra Mosca e Kiev dall'inizio della guerra. Riavviato il gasdottoNord ...Si terrà domani a Istanbul la firma dell'accordo sulle esportazioni del grano ucraino attraverso corridoi sicuri nel Mar Nero. L'intesa è già stata trovata ...Mentre Biden, Von der Leyen e Stoltenberg spingono per la prosecuzione della guerra in Ucraina, la Turchia dell'autocrate Erdogan ottiene il primo successo diplomatico dall'inizio della guerra ...