Iron Man, Jeff Bridges: "il primo giorno sul set Marvel ha gettato via il copione, mi hanno fatto impazzire" (Di venerdì 22 luglio 2022) Jeff Bridges ricorda il caos iniziale durante le riprese di Iron Man, primo film del Marvel Cinematic Universe, in cui è stato costretto a improvvisare uscendo quasi di testa. Jeff Bridges è stato parte integrante dell'avio del Marvel Cinematic Universe interpretando il villain Obadiah Stane in Iron Man. Il divo ha ricordato le difficoltà sul set e la scelta di ignorare la sceneggiatura, cosa che lo ha fatto letteralmente impazzire durante le riprese. Riflettendo sulla sua carriera in una recente intervista video con Vanity Fair, Jeff Bridges ha spiegato che girare Iron Man è stato meraviglioso, ma lo ha fatto ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 22 luglio 2022)ricorda il caos iniziale durante le riprese diMan,film delCinematic Universe, in cui è stato costretto a improvvisare uscendo quasi di testa.è stato parte integrante dell'avio delCinematic Universe interpretando il villain Obadiah Stane inMan. Il divo ha ricordato le difficoltà sul set e la scelta di ignorare la sceneggiatura, cosa che lo haletteralmentedurante le riprese. Riflettendo sulla sua carriera in una recente intervista video con Vanity Fair,ha spiegato che girareMan è stato meraviglioso, ma lo ha...

pastaaltonnoo : comunque non bastava avere come preferiti della marvel iron man e black widow e eddie tra i preferiti di st, no io… - CeredaDiego : @davidexmaggio Io andavo dove non c’era iron man - Franzys93 : Ho comprato a mio papà una targhetta da attaccare sull’auto con scritto: “Jarvis is my co-pilot” e la faccia di iron man. Adoro tantissimo - marvelcinemaita : Iron Man, Jeff Bridges svela che la Marvel ha scartato lo script il primo giorno di riprese: ‘Stavo impazzendo’ - Cicciodicastri : @juvandme @AheadJuv Per i prossimi Avengers (o personaggi Marvel, in genere) suggerisco: McKennie = Spider-Man; Bon… -