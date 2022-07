Inter Skriniar, si lavora al rinnovo: le ultime (Di venerdì 22 luglio 2022) L’Inter dopo aver bloccato la cessione di Skriniar, sta lavorando al rinnovo dello slovacco per tenerlo a Milano L’Inter dopo aver bloccato la cessione di Skriniar, sta lavorando al rinnovo dello slovacco per tenerlo a Milano. Il quotidiano Tuttosport fa il punto sulla situazione e la firma potrebbe anche arrivare con un’offerta di rinnovo simile a quella di Lautaro. 6 milioni e contratto fino al 2027 per restare in nerazzurro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 22 luglio 2022) L’dopo aver bloccato la cessione di, stando aldello slovacco per tenerlo a Milano L’dopo aver bloccato la cessione di, stando aldello slovacco per tenerlo a Milano. Il quotidiano Tuttosport fa il punto sulla situazione e la firma potrebbe anche arrivare con un’offerta disimile a quella di Lautaro. 6 milioni e contratto fino al 2027 per restare in nerazzurro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

