Inter, Marotta: «Per Skriniar c'è una richiesta, valutiamo. Dybala? Non c'era necessità». E su Bremer… (Di venerdì 22 luglio 2022) L'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta ha parlato in esclusiva ai microfoni di DAZN dal ritiro dell'Inter di molte delle trattative di calciomercato che hanno coinvolto l'Inter, da quelle sfumate per Gleison Bremer e Paulo Dybala, fino a quella ancora in piedi per la cessione al PSG di Milan Skriniar. «Si è parlato tanto di Dybala, ma noi eravamo e siamo a posto in un settore offensivo di grande valore. Non c'era spazio, ma non perché non fosse bravo, ma perché non c'era la necessità. Roma credo sia ideale per lui, per farlo sentire leader. Non dico che può essere erede di Totti, perché è forte come concetto, ma può dare soddisfazione agli spettatori. Gli auguro ogni bene».

