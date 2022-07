Inter, Marotta allo scoperto: “Dybala e Bremer? Vi dico tutto…” (Di venerdì 22 luglio 2022) L’Inter continua a muoversi sul fronte calciomercato, l’intenzione è regalare al tecnico Simone Inzaghi almeno due calciatori, un difensore e un centrocampista. Sono sfumate due trattative che sembravano già chiuse, si tratta dell’attaccante Dybala e del difensore Bremer. Intervistato ai microfoni di DAZN ha parlato l’amministratore delegato Beppe Marotta. “Dybala? Si è parlato tanto, posso dire che è un ragazzo serio, un professionista. In tempi non sospetti avevo già detto che siamo a posto in un settore offensivo di grande valore. Non c’era spazio per lui, non perché non fosse bravo, ma perché non c’era necessità. Poi tutto è stato strumentalizzato e si rischia di fare brutta figura, ma non è così. Abbiamo un reparto di grande valore e ce lo teniamo stretto. Paulo lo vedo bene alla ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 22 luglio 2022) L’continua a muoversi sul fronte calciomercato, l’intenzione è regalare al tecnico Simone Inzaghi almeno due calciatori, un difensore e un centrocampista. Sono sfumate due trattative che sembravano già chiuse, si tratta dell’attaccantee del difensorevistato ai microfoni di DAZN ha parlato l’amministratore delegato Beppe. “? Si è parlato tanto, posso dire che è un ragazzo serio, un professionista. In tempi non sospetti avevo già detto che siamo a posto in un settore offensivo di grande valore. Non c’era spazio per lui, non perché non fosse bravo, ma perché non c’era necessità. Poi tutto è stato strumentalizzato e si rischia di fare brutta figura, ma non è così. Abbiamo un reparto di grande valore e ce lo teniamo stretto. Paulo lo vedo bene alla ...

