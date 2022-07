Inter e Skriniar, avanti oltre il mercato. Ma in caso di offerta... (Di venerdì 22 luglio 2022) INVIATO AD APPIANO - Tenere e blindare Skriniar giudicato "imprescindibile" per pensare in grande. E' la missione , comunque non facile, che l'Inter si è data da martedì all'1 settembre, giorno di ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 22 luglio 2022) INVIATO AD APPIANO - Tenere e blindaregiudicato "imprescindibile" per pensare in grande. E' la missione , comunque non facile, che l'si è data da martedì all'1 settembre, giorno di ...

Gazzetta_it : Intervista a Nicola Berti: 'Inter, Skriniar non si tocca. E se esce un big vado sotto la sede a protestare...'… - SiavoushF : @marifcinter Siamo al 29 agosto, arriva un'offerta soddisfacente per Skriniar cosa succede? L'Inter compromette l… - cmdotcom : L’#Inter tenta il colpo #Milenkovic: subito se parte #Skriniar, altrimenti Ausilio proverà a prenderlo a zero - domenicofkt : @mirkonicolino Quindi secondo lui la juve è messa cosi male che per questo mercato aveva un budget di quasi zero (a… - apaztabora : RT @GoalItalia: Buongiorno, le prime pagine di oggi #22luglio: 'Lukaku, Inter non ti lascio più', 'Skriniar, lui no', 'Juve, sotto con Pare… -